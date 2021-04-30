Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Nisan 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 30 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; Boşandığı kocası mı genç sevgilisi mi? Korkunç iddia! Lütfiye Gündüz'ün kaybındaki çarpıcı gelişmeler! Yaylada kaybolan 2 yaşında bir çocuk. Arama çalışmaları, sıcak gelişmeler! 2 yaşındaki Süleyman'ın anne ve babası canlı yayında! Çocuklarına hasret bir anne! Kardeş özlemi çeken genç bir adam. Anne oğulun yürek burkan öyküsü. Beraberliklerini nikah masasına taşıdılar, stüdyoda karşılıklı oynadılar. Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Nisan 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

30 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; Boşandığı kocası mı genç sevgilisi mi? Korkunç iddia! Lütfiye Gündüz'ün kaybındaki çarpıcı gelişmeler! Yaylada kaybolan 2 yaşında bir çocuk. Arama çalışmaları, sıcak gelişmeler! 2 yaşındaki Süleyman'ın anne ve babası canlı yayında! Çocuklarına hasret bir anne! Kardeş özlemi çeken genç bir adam. Anne oğulun yürek burkan öyküsü. Beraberliklerini nikah masasına taşıdılar, stüdyoda karşılıklı oynadılar. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

30 Nisan Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.