CANLI İZLE: Müge Anlı 30 Mart Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Mart 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 30 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; hayatını kaybeden 62 yaşında bir kadın, babalarının suçlayan çocuklar! Ayten Sevim neden öldü? Özcan Eren cinayetinde mahkeme ne karar verdi? Emekli hostes Nalan Ülker’in dolandırılma iddiası! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Mart 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

30 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; hayatını kaybeden 62 yaşında bir kadın, babalarının suçlayan çocuklar! Ayten Sevim neden öldü? Özcan Eren cinayetinde mahkeme ne karar verdi? Emekli hostes Nalan Ülker'in dolandırılma iddiası! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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