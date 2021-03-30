CANLI İZLE: Müge Anlı 30 Mart Salı

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Mart Salı canlı yayın izle - 30.03.2021

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Giriş: 30.03.2021 10:18
Güncelleme:30.03.2021 10:24
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Mart 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 30 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; hayatını kaybeden 62 yaşında bir kadın, babalarının suçlayan çocuklar! Ayten Sevim neden öldü? Özcan Eren cinayetinde mahkeme ne karar verdi? Emekli hostes Nalan Ülker’in dolandırılma iddiası! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Mart 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

30 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; hayatını kaybeden 62 yaşında bir kadın, babalarının suçlayan çocuklar! Ayten Sevim neden öldü? Özcan Eren cinayetinde mahkeme ne karar verdi? Emekli hostes Nalan Ülker'in dolandırılma iddiası! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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30 Mart Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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