Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Kasım 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 30 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Şaşırtan yüzleşme, aileiçi anlaşmazlıklar, diz çöktüren aşk, Havva Çetin'in kararı ne olacak? Günler sonra ortaya çıktı... Karşılıklı suçlamalar, farklı istekler, Pınar Değer'in evliliğini kurtarma çabası... Çığırından çıkan olaylar. Tuzak içinde tuzak iddiası, şüphe, endişe... Nahit Şansal neden öldü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Kasım Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

30 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Şaşırtan yüzleşme, aileiçi anlaşmazlıklar, diz çöktüren aşk, Havva Çetin'in kararı ne olacak? Günler sonra ortaya çıktı... Karşılıklı suçlamalar, farklı istekler, Pınar Değer'in evliliğini kurtarma çabası... Çığırından çıkan olaylar. Tuzak içinde tuzak iddiası, şüphe, endişe... Nahit Şansal neden öldü? Az sonra Müge Anlı'da... Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmelerin izle...

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Kasım Çarşamba İZLE