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Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Ekim Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 30.10.2023 10:18
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Ekim 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 30 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kocasının yanından kaybolan kiraz işçisi, bir numaralı şüpheli koca, cinayete sürükleyen öfke, ısrarla üzerinde durulan uçurum kenarı... Bedriye Kılıç ile ilgili sıcak gelişme! Şüpheli ölümdeki soru işaretleri! Hedef mi şaşırtıyor, yönlendiriliyor mu? Tehlikeli noktalar, şantaj ağı... Nevrigül Alan’ın ölümündeki cinayet şüphesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Ekim 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

30 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kocasının yanından kaybolan kiraz işçisi, bir numaralı şüpheli koca, cinayete sürükleyen öfke, ısrarla üzerinde durulan uçurum kenarı... Bedriye Kılıç ile ilgili sıcak gelişme! Şüpheli ölümdeki soru işaretleri! Hedef mi şaşırtıyor, yönlendiriliyor mu? Tehlikeli noktalar, şantaj ağı... Nevrigül Alan'ın ölümündeki cinayet şüphesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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30 Ekim Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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