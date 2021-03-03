CANLI İZLE: Müge Anlı 3 Mart Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Mart 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 3 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; akılalmaz suçlamalar, yanıt bekleyen sorular... Mervenur Polat’ın şüpheli kaybı! Ailesini arayan Erman’a göz yaşartan destek! İlik nakli bekleyen Erman Akalp’le ilgili gelişmeler! Ormanda mı kayboldu, ortadan mı kaldırıldı! 67 yaşındaki Fatma Çeri’nin şüpheli kaybı! 15 yaşındaki kızı amcasının 25 yaşındaki oğlu mu kaçırdı? Sıla Uysal’ın kaybıyla ilgili iddialar ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Mart 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

3 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; akılalmaz suçlamalar, yanıt bekleyen sorular... Mervenur Polat'ın şüpheli kaybı! Ailesini arayan Erman'a göz yaşartan destek! İlik nakli bekleyen Erman Akalp'le ilgili gelişmeler! Ormanda mı kayboldu, ortadan mı kaldırıldı! 67 yaşındaki Fatma Çeri'nin şüpheli kaybı! 15 yaşındaki kızı amcasının 25 yaşındaki oğlu mu kaçırdı? Sıla Uysal'ın kaybıyla ilgili iddialar ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

3 Mart Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.