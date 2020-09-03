CANLI İZLE: Müge Anlı 3 Eylül Perşembe

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Eylül 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 3 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; bayram günü kayboldu, 35 gündür bulunamadı! 3 yaşındaki Miraç’a ne oldu? Yaklaşık 4 yıl önce kayıplara karışan 92 yaşındaki Gülsüm Çınar öldürüldü mü? Gülsüm ninenin kaybının damat Mustafa Avcı ile baldızının kızı arasındaki ilişkiyle bağlantısı var mı? 92 yaşındaki Gülsüm nine öldürüldü mü? Çok konuşulan yeğen canlı yayında! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Eylül 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

3 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; bayram günü kayboldu, 35 gündür bulunamadı! 3 yaşındaki Miraç'a ne oldu? Yaklaşık 4 yıl önce kayıplara karışan 92 yaşındaki Gülsüm Çınar öldürüldü mü? Gülsüm ninenin kaybının damat Mustafa Avcı ile baldızının kızı arasındaki ilişkiyle bağlantısı var mı? 92 yaşındaki Gülsüm nine öldürüldü mü? Çok konuşulan yeğen canlı yayında! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 3 EYLÜL PERŞEMBE CANLI YAYIN

3 Eylül Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.