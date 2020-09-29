CANLI İZLE: Müge Anlı 29 Eylül Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Eylül 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 29 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; şüpheli bir kayıp, birbirlerini suçlayan aile üyeleri... Neden gerçeği gizledi? 3 yıldır haber alınamayan Hasan Kiraz’a ne oldu? 30 yaşında cinayete kurban gitti, katil zanlısı sevgili kayıplara karıştı! Duygu Çelikten cinayetiyle ilgili gelişmeler! Hasan Kiraz olayında iddiaların odağındaki zeytinyağı fabrikası sahibi canlı yayında! Çorum’daki evinden çıktı, bir daha haber alınamadı... Heyecanlandıran telefon! Gördüğü kişi o muydu? İbrahim Öngül’ü arama çalışmaları ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Eylül 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

29 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; şüpheli bir kayıp, birbirlerini suçlayan aile üyeleri... Neden gerçeği gizledi? 3 yıldır haber alınamayan Hasan Kiraz'a ne oldu? 30 yaşında cinayete kurban gitti, katil zanlısı sevgili kayıplara karıştı! Duygu Çelikten cinayetiyle ilgili gelişmeler! Hasan Kiraz olayında iddiaların odağındaki zeytinyağı fabrikası sahibi canlı yayında! Çorum'daki evinden çıktı, bir daha haber alınamadı... Heyecanlandıran telefon! Gördüğü kişi o muydu? İbrahim Öngül'ü arama çalışmaları ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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