CANLI İZLE: Müge Anlı 29 Eylül Salı

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Eylül Salı canlı yayın izle - 29.09.2020

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Giriş: 29.09.2020 10:13
Güncelleme:29.09.2020 10:25
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Eylül 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 29 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; şüpheli bir kayıp, birbirlerini suçlayan aile üyeleri... Neden gerçeği gizledi? 3 yıldır haber alınamayan Hasan Kiraz’a ne oldu? 30 yaşında cinayete kurban gitti, katil zanlısı sevgili kayıplara karıştı! Duygu Çelikten cinayetiyle ilgili gelişmeler! Hasan Kiraz olayında iddiaların odağındaki zeytinyağı fabrikası sahibi canlı yayında! Çorum’daki evinden çıktı, bir daha haber alınamadı... Heyecanlandıran telefon! Gördüğü kişi o muydu? İbrahim Öngül’ü arama çalışmaları ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Eylül 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

29 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; şüpheli bir kayıp, birbirlerini suçlayan aile üyeleri... Neden gerçeği gizledi? 3 yıldır haber alınamayan Hasan Kiraz'a ne oldu? 30 yaşında cinayete kurban gitti, katil zanlısı sevgili kayıplara karıştı! Duygu Çelikten cinayetiyle ilgili gelişmeler! Hasan Kiraz olayında iddiaların odağındaki zeytinyağı fabrikası sahibi canlı yayında! Çorum'daki evinden çıktı, bir daha haber alınamadı... Heyecanlandıran telefon! Gördüğü kişi o muydu? İbrahim Öngül'ü arama çalışmaları ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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29 Eylül Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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