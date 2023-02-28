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Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Şubat Salı canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Şubat 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.
28 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda; 28 yaşındaki anne ve 4 yaşındaki oğlu, yıllar sonra ortaya çıkan gerçekler, çözülmeye başlayan düğüm, şüphelerin odağındaki o isim! Müzeyyen ve Vefa Yöndem ile ilgili sıcak gelişme! Öldürüldü, intihar süsü verildi! Kıskançlık meselesi, sorular ve kuşkular... Burhan Karakuş cinayetinde katil kim? 39 yıl sonra yanıtlanan soru, şefkat ve mutluluk arayışı... Yarınlar için el ele verecekler mi? Anne ve oğlu sil baştan diyecek mi? 18 yaşındaki kuzenler mesajla veda ettiler, iz bırakmadan çekip gittiler! İstanbul'dan kaybolan kuzenlerle ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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