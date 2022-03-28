Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Mart Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Mart 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 28 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; canlı yayında ortaya çıkan cinayet! Yayın sırasında ağzından kaçırdı, 6 ay sonra düğmeye basıldı! Ayrı şehirler aynı operasyon! Para düşkünü toruna gözaltı! Dursun Zehir cinayetindeki gelişmeler! Karşılıksız bir aşka tutundu, ortadan kayboldu! 17 yaşındaki genç ile ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Mart 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

28 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; canlı yayında ortaya çıkan cinayet! Yayın sırasında ağzından kaçırdı, 6 ay sonra düğmeye basıldı! Ayrı şehirler aynı operasyon! Para düşkünü toruna gözaltı! Dursun Zehir cinayetindeki gelişmeler! Karşılıksız bir aşka tutundu, ortadan kayboldu! 17 yaşındaki genç ile ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

28 Mart Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.