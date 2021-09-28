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Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Eylül Salı canlı yayın izle

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Giriş: 28.09.2021 10:21
Güncelleme:28.09.2021 10:22
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Eylül 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 28 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; canice öldürülen iki kardeş! Kıskançlık cinayeti mi? Jandarma harekete geçti! İfadesinde ne söyledi? İşe gitmedi, kaybolduğu anlaşıldı! Tehdit iddiası, gözü yaşlı aile... 19 gündür kayıp olan genç kızla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı’da çözülen çifte cinayette adalet zamanı! Cinayet sanığı kardeş, eşi ve oğlu hakim karşısında! Kendisini nasıl savundu? Kayseri’deki çifte cinayetin ilk duruşmasında yaşananlar ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Eylül 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

28 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; canice öldürülen iki kardeş! Kıskançlık cinayeti mi? Jandarma harekete geçti! İfadesinde ne söyledi? İşe gitmedi, kaybolduğu anlaşıldı! Tehdit iddiası, gözü yaşlı aile... 19 gündür kayıp olan genç kızla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı'da çözülen çifte cinayette adalet zamanı! Cinayet sanığı kardeş, eşi ve oğlu hakim karşısında! Kendisini nasıl savundu? Kayseri'deki çifte cinayetin ilk duruşmasında yaşananlar ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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28 Eylül Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 28 Eylül Salı
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