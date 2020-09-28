CANLI İZLE: Müge Anlı 28 Eylül Pazartesi

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Eylül Pazartesi canlı yayın izle - 28.09.2020

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Giriş: 28.09.2020 10:16
Güncelleme:28.09.2020 10:33
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Eylül 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 28 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 3 yıldır kayıp olan Hasan Kiraz öldürüldü mü, kaçırıldı mı? 23 yaşındaki Hasan Kiraz’ın şüpheli kaybı... Cinayete kurban giden bir kadın, birbirini suçlayan taraflar! Kayıplara karışan katil zanlısı sevgili... 30 yaşındaki Duygu Çelikten cinayetiyle ilgili gelişmeler! Arkadaşımı bırakacağım dedi bir daha eve dönmedi! 12 yaşındaki ortaokul öğrencisiyle ilgili sıcak gelişme! Korkunç iddialar, inanılmaz suçlamalar! Hasan Kiraz’ın dedesi canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Eylül 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

28 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 3 yıldır kayıp olan Hasan Kiraz öldürüldü mü, kaçırıldı mı? 23 yaşındaki Hasan Kiraz'ın şüpheli kaybı... Cinayete kurban giden bir kadın, birbirini suçlayan taraflar! Kayıplara karışan katil zanlısı sevgili... 30 yaşındaki Duygu Çelikten cinayetiyle ilgili gelişmeler! Arkadaşımı bırakacağım dedi bir daha eve dönmedi! 12 yaşındaki ortaokul öğrencisiyle ilgili sıcak gelişme! Korkunç iddialar, inanılmaz suçlamalar! Hasan Kiraz'ın dedesi canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 28 EYLÜL PAZARTESİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN

28 Eylül Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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