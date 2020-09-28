CANLI İZLE: Müge Anlı 28 Eylül Pazartesi

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Eylül 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 28 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 3 yıldır kayıp olan Hasan Kiraz öldürüldü mü, kaçırıldı mı? 23 yaşındaki Hasan Kiraz’ın şüpheli kaybı... Cinayete kurban giden bir kadın, birbirini suçlayan taraflar! Kayıplara karışan katil zanlısı sevgili... 30 yaşındaki Duygu Çelikten cinayetiyle ilgili gelişmeler! Arkadaşımı bırakacağım dedi bir daha eve dönmedi! 12 yaşındaki ortaokul öğrencisiyle ilgili sıcak gelişme! Korkunç iddialar, inanılmaz suçlamalar! Hasan Kiraz’ın dedesi canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Eylül 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

28 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 3 yıldır kayıp olan Hasan Kiraz öldürüldü mü, kaçırıldı mı? 23 yaşındaki Hasan Kiraz'ın şüpheli kaybı... Cinayete kurban giden bir kadın, birbirini suçlayan taraflar! Kayıplara karışan katil zanlısı sevgili... 30 yaşındaki Duygu Çelikten cinayetiyle ilgili gelişmeler! Arkadaşımı bırakacağım dedi bir daha eve dönmedi! 12 yaşındaki ortaokul öğrencisiyle ilgili sıcak gelişme! Korkunç iddialar, inanılmaz suçlamalar! Hasan Kiraz'ın dedesi canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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