Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Aralık Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Aralık 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 28 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Tokat’ta şüpheli kayıp! Terbiyesiz mesajlar atan komşu iftira mı attı, itiraf mı etti? Köyden kaçırtan bela, sorular ve kuşkular! 5 çocuklu, 12 torunlu Arife Gökçe’ye ne oldu? Gürcistan’dan Türkiye’ye uzanan bir kayıp! Tedavi için Artvin’e geldi, misafir kaldığı evden çıkıp kayıplara karıştı! Gürcü kadının kaybı! 2 aydır ulaşılamayan 2 çocuk babası, ailesinin işaret ettiği kuzen, şüphe ve endişe, kuşku duyulan mesaj! 46 yaşındaki Sedat Özcan’a ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Aralık 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

28 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Tokat'ta şüpheli kayıp! Terbiyesiz mesajlar atan komşu iftira mı attı, itiraf mı etti? Köyden kaçırtan bela, sorular ve kuşkular! 5 çocuklu, 12 torunlu Arife Gökçe'ye ne oldu? Gürcistan'dan Türkiye'ye uzanan bir kayıp! Tedavi için Artvin'e geldi, misafir kaldığı evden çıkıp kayıplara karıştı! Gürcü kadının kaybı! 2 aydır ulaşılamayan 2 çocuk babası, ailesinin işaret ettiği kuzen, şüphe ve endişe, kuşku duyulan mesaj! 46 yaşındaki Sedat Özcan'a ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

28 Aralık Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.