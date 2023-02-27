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Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Şubat Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 27.02.2023 10:25
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Şubat 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 27 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; aracıyla sırra kadem bastı, cinayet adım adım açığa çıktı! Katil zanlısı 30 yaş küçük iş arkadaşı! Sorgular, ifadeler, itiraf! Şükrü Güvenilir cinayetiyle ilgili sıcak gelişme! 28 yaşındaki anne ve 4 yaşındaki oğlu, yıllar sonra ortaya çıkan gerçekler, çözülmeye başlayan düğüm, şüphelerin odağındaki o isim! Müzeyyen ve Vefa Yöndem ile ilgili sıcak gelişmeler! 33 yaşındaki kayıp kadın düğüne 3 gün kala terk edildi! Günlerdir aranan Zeynep ile ilgili sıcak gelişme! Yıllarca oğlunu ölü bildi, biri çıkıp “ölen oğlun benim” dedi! Akıl kurcalayan soru, merak edilen DNA sonucu! Aytekin Çil Şerife Tuna’nın oğlu mu? İntihar süsü verilen cinayet! Kuzenleri ve arkadaşıyla buluştu, müzik çalan aracının yanında ölü bulundu! Ara bozan söylentiler, arkadaşa yönelik söylentiler! Burhan Karakuş’u kim, neden öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Şubat 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

27 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; aracıyla sırra kadem bastı, cinayet adım adım açığa çıktı! Katil zanlısı 30 yaş küçük iş arkadaşı! Sorgular, ifadeler, itiraf! Şükrü Güvenilir cinayetiyle ilgili sıcak gelişme! 28 yaşındaki anne ve 4 yaşındaki oğlu, yıllar sonra ortaya çıkan gerçekler, çözülmeye başlayan düğüm, şüphelerin odağındaki o isim! Müzeyyen ve Vefa Yöndem ile ilgili sıcak gelişmeler! 33 yaşındaki kayıp kadın düğüne 3 gün kala terk edildi! Günlerdir aranan Zeynep ile ilgili sıcak gelişme! Yıllarca oğlunu ölü bildi, biri çıkıp "ölen oğlun benim" dedi! Akıl kurcalayan soru, merak edilen DNA sonucu! Aytekin Çil Şerife Tuna'nın oğlu mu? İntihar süsü verilen cinayet! Kuzenleri ve arkadaşıyla buluştu, müzik çalan aracının yanında ölü bulundu! Ara bozan söylentiler, arkadaşa yönelik söylentiler! Burhan Karakuş'u kim, neden öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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27 Şubat Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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