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Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Ocak Cuma canlı yayın izle

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Giriş: 27.01.2023 10:13
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Ocak 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 27 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; öfkeli bir anne, kararlı bir kadın, sevgi ve nefret arasında kalan damat, hararetli şefkat, şaşırtan fotoğraf... Evlilik arifesindeki Nuray anne onayından geçecek mi? 3 küçük çocuk ve babaanneleri, okul heyecanı, yeşeren umutlar, güzel bir gelecek... Sabriye Tozkal ve çocuklarının yeni hayatı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Ocak 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

27 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; öfkeli bir anne, kararlı bir kadın, sevgi ve nefret arasında kalan damat, hararetli şefkat, şaşırtan fotoğraf... Evlilik arifesindeki Nuray anne onayından geçecek mi? 3 küçük çocuk ve babaanneleri, okul heyecanı, yeşeren umutlar, güzel bir gelecek... Sabriye Tozkal ve çocuklarının yeni hayatı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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27 Ocak Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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