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Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Nisan Perşembe canlı yayın izle

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Giriş: 27.04.2023 10:11
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Nisan 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 27 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Muğla’da şüpheli kayıp! Bir tarafta iki kardeş, diğer yanda 3 kardeş, karşılıklı suçlamalar... Tarla kavgası kanlı mı bitti? 80 yaşındaki Mehmet Arkan’ın kaybındaki iddialar ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Nisan 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

27 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Muğla'da şüpheli kayıp! Bir tarafta iki kardeş, diğer yanda 3 kardeş, karşılıklı suçlamalar... Tarla kavgası kanlı mı bitti? 80 yaşındaki Mehmet Arkan'ın kaybındaki iddialar ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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27 Nisan Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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