Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Mayıs 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 27 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; bir cinayet 2 kayıp, yeni bir cinayet iddiası! Nezen, Lütfiye, Şehnaz ve diğerleriyle ilgili gelişmeler! Şüpheli bir kayıp, çelişkili açıklamalar, gizlenen gerçekler! Fatmaz Öz’ün kaybıyla ilgili sıcak gelişmeler! Mervenur Polat cinayetindeki sıcak gelişme! 2 eski eş alışverişe gitti, bir daha geri dönmedi! 55 yaşındaki Mehmet Turhan ve 52 yaşındaki Firdevs Öztürk nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Mayıs 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

27 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; bir cinayet 2 kayıp, yeni bir cinayet iddiası! Nezen, Lütfiye, Şehnaz ve diğerleriyle ilgili gelişmeler! Şüpheli bir kayıp, çelişkili açıklamalar, gizlenen gerçekler! Fatmaz Öz'ün kaybıyla ilgili sıcak gelişmeler! Mervenur Polat cinayetindeki sıcak gelişme! 2 eski eş alışverişe gitti, bir daha geri dönmedi! 55 yaşındaki Mehmet Turhan ve 52 yaşındaki Firdevs Öztürk nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

27 Mayıs Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.