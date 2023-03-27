Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Mart Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Mart 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 27 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; hayatından endişe ediliyordu, Müge Anlı’da bulundu! Yalnızlık hissi, kardeş sevgisi... Bereket Kara günler sonra ağabeyinin karşısında! 78 yaşında kayıp bir kadın, çarpıcı iddialar... Kim doğruyu söylüyor? Döndü Boztepe cinayete mi kurban gitti? 20 yıldır aranıyordu, Müge Anlı bir günde buldu! Hasret ve gözyaşı... Kızı için adım atacak mı? Dilek ve annesi kavuşacak mı? 20 yaşında bir genç kız, bir annenin iddiaları, canlı yayında yüzleşen taraflar... Hayriye Şahin’in annesi ve 10 yaş küçül eşi canlı yayında! Arkadaşıyla ava gitti, bir daha ulaşılamadı! Şüphe ve endişe, kilit isim... Osman Alver’le ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Mart 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

27 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; hayatından endişe ediliyordu, Müge Anlı'da bulundu! Yalnızlık hissi, kardeş sevgisi... Bereket Kara günler sonra ağabeyinin karşısında! 78 yaşında kayıp bir kadın, çarpıcı iddialar... Kim doğruyu söylüyor? Döndü Boztepe cinayete mi kurban gitti? 20 yıldır aranıyordu, Müge Anlı bir günde buldu! Hasret ve gözyaşı... Kızı için adım atacak mı? Dilek ve annesi kavuşacak mı? 20 yaşında bir genç kız, bir annenin iddiaları, canlı yayında yüzleşen taraflar... Hayriye Şahin'in annesi ve 10 yaş küçül eşi canlı yayında! Arkadaşıyla ava gitti, bir daha ulaşılamadı! Şüphe ve endişe, kilit isim... Osman Alver'le ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

27 Mart Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.