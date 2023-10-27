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Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Ekim Cuma tek parça izle

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Giriş: 27.10.2023 10:18
Güncelleme:27.10.2023 13:09
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Ekim 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 27 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; 22 yaşındaki Şirin’in acı sonu! Kötü ortam evinin tehlikeli boyutları, savaş ve barış, çarpıcı iddialar... Korktuğu için mi susuyor? Nevrigül Alan’ın ölümündeki şüpheler! Aynı gün farklı yerlerde kayboldular, anneleri ağladı, babaları gülümsedi, gerçeği Müge Anlı’ya itiraf etti! Çağrı ve gözaltı! Çöp konteynerinde saklanan kardeşlerle ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Ekim 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

27 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; 22 yaşındaki Şirin'in acı sonu! Kötü ortam evinin tehlikeli boyutları, savaş ve barış, çarpıcı iddialar... Korktuğu için mi susuyor? Nevrigül Alan'ın ölümündeki şüpheler! Aynı gün farklı yerlerde kayboldular, anneleri ağladı, babaları gülümsedi, gerçeği Müge Anlı'ya itiraf etti! Çağrı ve gözaltı! Çöp konteynerinde saklanan kardeşlerle ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

27 Ekim Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 27 EKİM CUMA TEK PARÇA İZLE

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