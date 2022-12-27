Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Aralık Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Aralık 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 27 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; annesi yaşındaki kadına çirkin mesajlar attı, itiraf niteliğinde açıklama yaptı! 5 çocuklu 12 torunlu kadına kim, ne yaptı? 64 yaşındaki Arife Gökçe’nin kayındaki gelişmeler! Kabusa dönen rüya, dağılma noktasına gelen yuva! Denemeler, yanılmalar, yeni başlangıçlar! Ezel Bayraktar hayallerinin kahramanı olabilecek mi? Aslanhan çifti sil baştan diyebilecek mi? 2 aydır ulaşılamayan 2 çocuk babası, ailesinin işaret ettiği kuzen, şüphe ve endişe, kuşku duyan mesaj! 46 yaşındaki Sedat Özcan’a ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Aralık 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

27 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; annesi yaşındaki kadına çirkin mesajlar attı, itiraf niteliğinde açıklama yaptı! 5 çocuklu 12 torunlu kadına kim, ne yaptı? 64 yaşındaki Arife Gökçe'nin kayındaki gelişmeler! Kabusa dönen rüya, dağılma noktasına gelen yuva! Denemeler, yanılmalar, yeni başlangıçlar! Ezel Bayraktar hayallerinin kahramanı olabilecek mi? Aslanhan çifti sil baştan diyebilecek mi? 2 aydır ulaşılamayan 2 çocuk babası, ailesinin işaret ettiği kuzen, şüphe ve endişe, kuşku duyan mesaj! 46 yaşındaki Sedat Özcan'a ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

27 Aralık Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.