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Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Nisan Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 26.04.2023 10:17
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Nisan 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 26 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; ikiz kardeşlerin buruk hayat hikayesi! Ne annelerini gördüler, ne de babalarını tanıyabildiler! Yarım kalan hikayelerini tamamlamak isteyen Korkmaz kardeşler! Çok sevdiği eşini 1 yıldır arıyordu, Müge Anlı 1 günde buldu! Kahramanı mı, hayal kırıklığı mı? Kahraman çifti ne karar verecek? Aşkından ümidini kesti, kuzularını geri istedi! Geç gelen pişmanlık, beklenmedik ayrılık! Sevgiliyle yüzleşecek mi? Kuzularını geri getirecek mi? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Nisan 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

26 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; ikiz kardeşlerin buruk hayat hikayesi! Ne annelerini gördüler, ne de babalarını tanıyabildiler! Yarım kalan hikayelerini tamamlamak isteyen Korkmaz kardeşler! Çok sevdiği eşini 1 yıldır arıyordu, Müge Anlı 1 günde buldu! Kahramanı mı, hayal kırıklığı mı? Kahraman çifti ne karar verecek? Aşkından ümidini kesti, kuzularını geri istedi! Geç gelen pişmanlık, beklenmedik ayrılık! Sevgiliyle yüzleşecek mi? Kuzularını geri getirecek mi? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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26 Nisan Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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