Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Mayıs Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Mayıs 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 26 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Yeşilırmak’ta kanlı infaz! Bütün köyü birbirine kırdıran iddialar, suçlamalar, kuşku uyandıran noktalar, yön değiştirme çabası! Muhammet Burhan’ın katili kim? İşe diye çıktı, bir daha geri dönmedi! Gözü yaşlı bir aile ve endişe! 19 yaşındaki genç kızla ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Mayıs 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

26 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Yeşilırmak'ta kanlı infaz! Bütün köyü birbirine kırdıran iddialar, suçlamalar, kuşku uyandıran noktalar, yön değiştirme çabası! Muhammet Burhan'ın katili kim? İşe diye çıktı, bir daha geri dönmedi! Gözü yaşlı bir aile ve endişe! 19 yaşındaki genç kızla ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

26 Mayıs Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.