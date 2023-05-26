Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Mayıs Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Mayıs 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 26 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; öldürülen 5 kişi, karşı karşıya gelen taraflar! Cinayet itirafçısı kuzen yer gösterdi, farklı noktalarda aranan cenazeler, gözaltı süreci! Türkiye’nin gündemine oturan cinayet zinciri! 11 aydır ulaşılamayan 28 yaşındaki genç, şüphelenilen 4 arkadaş, bıçaklı kavga! İsa Çınar’ın kaybındaki sorular! Türkiye’den Almanya’ya uzanan bir hayat öyküsü! 4 günlük bebekken pasaja bırakıldı, ailesini hiç tanıyamadı! Özlem, merak... Gonca Sapa’nın 38 yıllık aile hasreti ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Mayıs 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

26 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; öldürülen 5 kişi, karşı karşıya gelen taraflar! Cinayet itirafçısı kuzen yer gösterdi, farklı noktalarda aranan cenazeler, gözaltı süreci! Türkiye'nin gündemine oturan cinayet zinciri! 11 aydır ulaşılamayan 28 yaşındaki genç, şüphelenilen 4 arkadaş, bıçaklı kavga! İsa Çınar'ın kaybındaki sorular! Türkiye'den Almanya'ya uzanan bir hayat öyküsü! 4 günlük bebekken pasaja bırakıldı, ailesini hiç tanıyamadı! Özlem, merak... Gonca Sapa'nın 38 yıllık aile hasreti ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...