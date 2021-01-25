CANLI İZLE: Müge Anlı 25 Ocak Pazartesi

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Ocak 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 25 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Ali Toprak cinayetinde canlı yayında gelen itiraf! Cinayetin bilinmeyenleri ve yayın sonrası yaşananlar... Anne özlemini dindirmek isteyen Seyhan Mercan Aslan canlı yayında! Sabah namazına kalktı, bir daha gören olmadı! 74 yaşındaki Hidayet Temizel’in kaybı ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Ocak 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

25 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Ali Toprak cinayetinde canlı yayında gelen itiraf! Cinayetin bilinmeyenleri ve yayın sonrası yaşananlar... Anne özlemini dindirmek isteyen Seyhan Mercan Aslan canlı yayında! Sabah namazına kalktı, bir daha gören olmadı! 74 yaşındaki Hidayet Temizel'in kaybı ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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