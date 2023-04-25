Müge Anlı ile Tatlı Sert 25 Nisan Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Nisan 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 25 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; kuzuların ve kuşların sessizliği, sevgili çiftliği, kıyafet eksikliği, aşkın kifayetsizliği... Murat’la muradına eremeyen Azra Doğan’ın üzerine güneş gibi doğacak mı? İkiz kardeşlerin buruk hayat hikayesi! Ne annelerini gördüler, ne de babalarını tanıyabildiler! Babalarını mezarını ve annelerini arayan Korkmaz kardeşler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Nisan 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

25 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; kuzuların ve kuşların sessizliği, sevgili çiftliği, kıyafet eksikliği, aşkın kifayetsizliği... Murat'la muradına eremeyen Azra Doğan'ın üzerine güneş gibi doğacak mı? İkiz kardeşlerin buruk hayat hikayesi! Ne annelerini gördüler, ne de babalarını tanıyabildiler! Babalarını mezarını ve annelerini arayan Korkmaz kardeşler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

25 Nisan Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.