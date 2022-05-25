Müge Anlı ile Tatlı Sert 25 Mayıs Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Mayıs 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 25 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Yeşilırmak nehrinde cinayet! Adını gizlediği sevgilisi, bir köyü birbirine düşüren iddialar, suçlamalar, çelişkiler... Muhammed Burhan’ın katili kim? İnanç sömürücüsüne kandı, havladı, aldandı, aldatıldı, sağlığından ve parasından oldu... Saliç Özcan’ı canlı cenazeye döndüren tuzak! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Mayıs 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

25 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Yeşilırmak nehrinde cinayet! Adını gizlediği sevgilisi, bir köyü birbirine düşüren iddialar, suçlamalar, çelişkiler... Muhammed Burhan'ın katili kim? İnanç sömürücüsüne kandı, havladı, aldandı, aldatıldı, sağlığından ve parasından oldu... Saliç Özcan'ı canlı cenazeye döndüren tuzak! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

25 Mayıs Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.