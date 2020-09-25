CANLI İZLE: Müge Anlı 25 Eylül Cuma

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Eylül 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 25 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye’nin gündemine oturan olay, bir kız arkadaş, bir anne... Aleyna’nın sevgilisinin dayısı konuştu! O gün ne yaşandı? Ümit Köse’den ilk açıklama! Öldürülüp ormana atıldı, cinayet şüphelisi kayıplara karıştı! Hayatından endişe edilen Veli Ünder nerede? Kaçıyor mu yoksa başına bir şey mi geldi? Sigorta tazminatı bekliyordu bir anda ortadan kayboldu! Şüpheler neden ağabeyin üzerinde? 3 yıldır haber alınamayan Hasan Kiraz’ın esrarengiz kaybı! Çalıştıkları lokantaya diye çıktılar bir daha geri dönmediler! 16 ve 17 yaşındaki kız kardeşlerle ilgili sıcak gelişme ve canlı yayında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Eylül 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

25 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye'nin gündemine oturan olay, bir kız arkadaş, bir anne... Aleyna'nın sevgilisinin dayısı konuştu! O gün ne yaşandı? Ümit Köse'den ilk açıklama! Öldürülüp ormana atıldı, cinayet şüphelisi kayıplara karıştı! Hayatından endişe edilen Veli Ünder nerede? Kaçıyor mu yoksa başına bir şey mi geldi? Sigorta tazminatı bekliyordu bir anda ortadan kayboldu! Şüpheler neden ağabeyin üzerinde? 3 yıldır haber alınamayan Hasan Kiraz'ın esrarengiz kaybı! Çalıştıkları lokantaya diye çıktılar bir daha geri dönmediler! 16 ve 17 yaşındaki kız kardeşlerle ilgili sıcak gelişme ve canlı yayında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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