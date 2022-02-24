Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Şubat Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Şubat 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 24 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; kaldığı yerin bahçesinde ölü bulunan inşaat işçisi, babasının alnına küfür yazan evlat, baba oğulun kavga geçmişi, cinayette gündeme gelen yeni isim! İki çocuk babası Osman Küçük’ün katili kim? Emine Çöp ve Tuğçe Semiz’i kim neden öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Şubat 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

24 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; kaldığı yerin bahçesinde ölü bulunan inşaat işçisi, babasının alnına küfür yazan evlat, baba oğulun kavga geçmişi, cinayette gündeme gelen yeni isim! İki çocuk babası Osman Küçük'ün katili kim? Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'i kim neden öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

24 Şubat Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.