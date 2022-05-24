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Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Mayıs Salı canlı yayın izle

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Giriş: 24.05.2022 10:43
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Mayıs 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 24 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; nehir kıyısında infaz, karşı karşıya gelen aileler! İntikam mı? Kıskançlık mı? Hedef şaşırtma mı? Muhammed Burhan neden öldürüldü? Şifa bulur diye medet umdu, evinden paralarından oldu! Hayrete düşüren işlemler, bu kadarı da olmaz dedirten inanışlar! Saliç Özcan’ın tuhaf dolandırılma iddiası! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşana son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Mayıs 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

24 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; nehir kıyısında infaz, karşı karşıya gelen aileler! İntikam mı? Kıskançlık mı? Hedef şaşırtma mı? Muhammed Burhan neden öldürüldü? Şifa bulur diye medet umdu, evinden paralarından oldu! Hayrete düşüren işlemler, bu kadarı da olmaz dedirten inanışlar! Saliç Özcan'ın tuhaf dolandırılma iddiası! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşana son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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24 Mayıs Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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