Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Mayıs Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Mayıs 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 24 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; nehir kıyısında infaz, karşı karşıya gelen aileler! İntikam mı? Kıskançlık mı? Hedef şaşırtma mı? Muhammed Burhan neden öldürüldü? Şifa bulur diye medet umdu, evinden paralarından oldu! Hayrete düşüren işlemler, bu kadarı da olmaz dedirten inanışlar! Saliç Özcan’ın tuhaf dolandırılma iddiası! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşana son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Mayıs 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

24 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; nehir kıyısında infaz, karşı karşıya gelen aileler! İntikam mı? Kıskançlık mı? Hedef şaşırtma mı? Muhammed Burhan neden öldürüldü? Şifa bulur diye medet umdu, evinden paralarından oldu! Hayrete düşüren işlemler, bu kadarı da olmaz dedirten inanışlar! Saliç Özcan'ın tuhaf dolandırılma iddiası! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşana son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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