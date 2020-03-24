Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Mart 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 24 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; 6 yaşındaki Zehra Topdağ’ı kim öldürdü? 13 yıl önce şüpheli şekilde ortadan kaybolan Gülcay Ekinci’ye ne oldu? Ayşe Yücel’in evlat özlemi son bulacak mı? İnşaat işçisi Murat Akkuş’un katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Mart 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

24 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; 6 yaşındaki Zehra Topdağ'ı kim öldürdü? 13 yıl önce şüpheli şekilde ortadan kaybolan Gülcay Ekinci'ye ne oldu? Ayşe Yücel'in evlat özlemi son bulacak mı? İnşaat işçisi Murat Akkuş'un katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 24 MART SALI CANLI YAYIN

24 Mart Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.