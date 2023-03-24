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Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Mart Cuma canlı yayın izle

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Giriş: 24.03.2023 10:15
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Mart 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 24 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; 26 yaşındaki kayıp çiftçi, kuşkuya düşüren mal varlığı, mesaj trafiği, şüphelendiren olaylar... Bereket Kara’nın kaybı! 23 yıllık anne hasreti, dinmeyen özlem, sevindiren haber, yaklaşan mutluluk! Dilek Yılmaz annesine kavuşabilecek mi? Döndü Boztepe’nin kaybındaki sorular! Komşusu neden sustu? Tehdit mi edildi? Hedef mi şaşırttı? 78 yaşındaki kadının şüpheli kaybı! Nikahsız düğün, dünyaevine girmeyen gelin damat, eski nişanlıdan kalan borç, eriyen buzlar ve ilk adımlar! Eda Yılmaz ve sevgilisi nikah masasına oturacak mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Mart 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

24 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; 26 yaşındaki kayıp çiftçi, kuşkuya düşüren mal varlığı, mesaj trafiği, şüphelendiren olaylar... Bereket Kara'nın kaybı! 23 yıllık anne hasreti, dinmeyen özlem, sevindiren haber, yaklaşan mutluluk! Dilek Yılmaz annesine kavuşabilecek mi? Döndü Boztepe'nin kaybındaki sorular! Komşusu neden sustu? Tehdit mi edildi? Hedef mi şaşırttı? 78 yaşındaki kadının şüpheli kaybı! Nikahsız düğün, dünyaevine girmeyen gelin damat, eski nişanlıdan kalan borç, eriyen buzlar ve ilk adımlar! Eda Yılmaz ve sevgilisi nikah masasına oturacak mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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24 Mart Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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