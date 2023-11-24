Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Kasım Cuma tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Kasım 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 24 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; hamileyken öldürülen iki çocuk annesi, banyodaki cinayette ıslak kıyafet şüphesi! Aklını kim bulandırdı, olay yerinden kuşku uyandıran görüntüler, bir bedendeki 3 canı malolan vahşet! Karmaşık ilişki ağının ortasında şüpheli bir kayıp, son görüştüğü kişi, soru işaretleri bırakan gönül ilişkisi... Nereden, nasıl kayboldu? O gün neler oldu? Aşçı Yusuf Kavuk’un kuşku dolu kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Kasım 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

24 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; hamileyken öldürülen iki çocuk annesi, banyodaki cinayette ıslak kıyafet şüphesi! Aklını kim bulandırdı, olay yerinden kuşku uyandıran görüntüler, bir bedendeki 3 canı malolan vahşet! Karmaşık ilişki ağının ortasında şüpheli bir kayıp, son görüştüğü kişi, soru işaretleri bırakan gönül ilişkisi... Nereden, nasıl kayboldu? O gün neler oldu? Aşçı Yusuf Kavuk'un kuşku dolu kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

24 Kasım Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.