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Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Haziran Cuma canlı yayın izle! Müge Anlı sezon finali canlı izle

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Giriş: 24.06.2022 10:28
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Haziran 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 24 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; iyinin yanında, kötünün karşısında! Adil, dürüst, ilkeli ve kararlı... Gündemi belirleyen konular, sarsan cinayetler, göz yaşartan hikayeler, hayat mutluluk katan anlar... 3 bin 439 kayıp bulundu, 985 aile kavuşturuldu, 201 cinayet çözüldü, 1.5 milyon vatandaşla cumhuriyet tarihinin okuma yazma seferberliğine imza atıldı... Bir televizyon programından daha fazlası olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’ten görkemli sezon finali ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Haziran 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

24 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; iyinin yanında, kötünün karşısında! Adil, dürüst, ilkeli ve kararlı... Gündemi belirleyen konular, sarsan cinayetler, göz yaşartan hikayeler, hayat mutluluk katan anlar... 3 bin 439 kayıp bulundu, 985 aile kavuşturuldu, 201 cinayet çözüldü, 1.5 milyon vatandaşla cumhuriyet tarihinin okuma yazma seferberliğine imza atıldı... Bir televizyon programından daha fazlası olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'ten görkemli sezon finali ATV canlı yayın izle...

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24 Haziran Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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