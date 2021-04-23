23 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Nisan Cuma canlı yayın izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Nisan Cuma canlı yayın izle - 23.04.2021

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.04.2021 10:10
Güncelleme:23.04.2021 10:27
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Nisan 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 23 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; aynı köye gelin giden sahte gelin anne kızlar, iddialar, suçlamalar... Dolandırıcılıkla suçlanan eşinin savunan dede, görgü tanığının iddialarına ne cevap verecek? 8 yıl önce boşandı, kayıplara karıştı! Sevgilisiyle mi gitti, öldürüldü mü? 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz’ün şüpheli kaybı! 13 aydır kayıptı Müge Anlı bir saatte buldu! Anne kızın göz yaşartan kavuşması! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Nisan 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

23 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; aynı köye gelin giden sahte gelin anne kızlar, iddialar, suçlamalar... Dolandırıcılıkla suçlanan eşinin savunan dede, görgü tanığının iddialarına ne cevap verecek? 8 yıl önce boşandı, kayıplara karıştı! Sevgilisiyle mi gitti, öldürüldü mü? 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybı! 13 aydır kayıptı Müge Anlı bir saatte buldu! Anne kızın göz yaşartan kavuşması! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

23 Nisan Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Müge Anlı 23 Nisan Cuma
CANLI İZLE: Müge Anlı 23 Nisan Cuma
Ragıp Savaş ve eşinden Müge Anlı'ya anlamlı ziyaret
Ragıp Savaş ve eşinden Müge Anlı'ya anlamlı ziyaret
Müge Anlı 22 Nisan Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 22 Nisan Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 21 Nisan Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 21 Nisan Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 20 Nisan Salı tek parça izle
Müge Anlı 20 Nisan Salı tek parça izle
2. Kez dolandırılan Halil Kurt Müge Anlı'dan yardım istedi
2. Kez dolandırılan Halil Kurt Müge Anlı'dan yardım istedi
Müge Anlı 19 Nisan Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 19 Nisan Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert izle
Arzu Salman ve İsa'nın mesajlaşmaları şaşkına çevirdi
Arzu Salman ve İsa'nın mesajlaşmaları şaşkına çevirdi
Sosyal medyadan tanıştığı sevgilisine tüm birikimini kaptırdı!
Sosyal medyadan tanıştığı sevgilisine tüm birikimini kaptırdı!
Müge Anlı 15 Nisan Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 15 Nisan Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 14 Nisan Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 14 Nisan Çarşamba tek parça izle
Daha Fazla Video Göster