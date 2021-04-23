Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Nisan 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 23 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; aynı köye gelin giden sahte gelin anne kızlar, iddialar, suçlamalar... Dolandırıcılıkla suçlanan eşinin savunan dede, görgü tanığının iddialarına ne cevap verecek? 8 yıl önce boşandı, kayıplara karıştı! Sevgilisiyle mi gitti, öldürüldü mü? 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz’ün şüpheli kaybı! 13 aydır kayıptı Müge Anlı bir saatte buldu! Anne kızın göz yaşartan kavuşması! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Nisan 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

23 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; aynı köye gelin giden sahte gelin anne kızlar, iddialar, suçlamalar... Dolandırıcılıkla suçlanan eşinin savunan dede, görgü tanığının iddialarına ne cevap verecek? 8 yıl önce boşandı, kayıplara karıştı! Sevgilisiyle mi gitti, öldürüldü mü? 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybı! 13 aydır kayıptı Müge Anlı bir saatte buldu! Anne kızın göz yaşartan kavuşması! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

23 Nisan Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.