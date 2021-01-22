CANLI İZLE: Müge Anlı 22 Ocak Cuma

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Ocak 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 22 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; cinayete kurban giden sera işçisi, kuşkulandıran ipuçları, saniye saniye görüntüler... 44 yaşındaki Ali Toprak cinayetinde katil kim? Otel odasında öldürülen Ferdane Kurt’un katil zanlısıyla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Ocak 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

22 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; cinayete kurban giden sera işçisi, kuşkulandıran ipuçları, saniye saniye görüntüler... 44 yaşındaki Ali Toprak cinayetinde katil kim? Otel odasında öldürülen Ferdane Kurt'un katil zanlısıyla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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