CANLI İZLE: Müge Anlı 22 Ocak Cuma

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Ocak Cuma canlı yayın izle - 22.01.2021

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Giriş: 22.01.2021 10:08
Güncelleme:22.01.2021 10:17
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Ocak 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 22 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; cinayete kurban giden sera işçisi, kuşkulandıran ipuçları, saniye saniye görüntüler... 44 yaşındaki Ali Toprak cinayetinde katil kim? Otel odasında öldürülen Ferdane Kurt’un katil zanlısıyla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Ocak 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

22 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; cinayete kurban giden sera işçisi, kuşkulandıran ipuçları, saniye saniye görüntüler... 44 yaşındaki Ali Toprak cinayetinde katil kim? Otel odasında öldürülen Ferdane Kurt'un katil zanlısıyla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 22 OCAK CUMA CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

22 Ocak Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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