CANLI İZLE: Müge Anlı 22 Mart Pazartesi

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Mart Pazartesi canlı yayın izle - 22.03.2021

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Giriş: 22.03.2021 10:13
Güncelleme:22.03.2021 10:21
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Mart 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 22 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 53 yaşındaki Şahap Örcün’ün şüpheli kaybı! Bursa’ya gitmeye karar verdi, kayıplara karıştı! 2 çocuk babası Ferhan Tetik nerede? Şahap Örcün’ü arama çalışmaları ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Mart 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

22 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 53 yaşındaki Şahap Örcün'ün şüpheli kaybı! Bursa'ya gitmeye karar verdi, kayıplara karıştı! 2 çocuk babası Ferhan Tetik nerede? Şahap Örcün'ü arama çalışmaları ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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22 Mart Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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