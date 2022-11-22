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Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Kasım Salı canlı yayın izle

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Giriş: 22.11.2022 10:23
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Kasım 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 22 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; karnı burnunda kadının dramı, kendini kızı için siper eden anne, doğum sancısından beter olaylar! Gönül Kaçar’ın kaybında sıcak gelişme! Kabusu gerçeğe döndü, vurularak öldürüldü! Karşılıklı kuşkular, şüphe uyandıran açıklamalar... Erdal Sakız cinayetinde katil kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Kasım 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

22 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; karnı burnunda kadının dramı, kendini kızı için siper eden anne, doğum sancısından beter olaylar! Gönül Kaçar'ın kaybında sıcak gelişme! Kabusu gerçeğe döndü, vurularak öldürüldü! Karşılıklı kuşkular, şüphe uyandıran açıklamalar... Erdal Sakız cinayetinde katil kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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22 Kasım Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 22 Kasım Salı
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