CANLI İZLE: Müge Anlı 22 Ekim Perşembe

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Ekim 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 22 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 2.5 yıldır haber alınamayan Saliha Çalışkan’ın şüpheli kaybı! Kahraman çiftinin İstanbul turundan görüntüler... Hiç tanımadı, hiç görmedi, 28 yıl sonra aramaya karar verdi... Özde Kurusıkı’nın baba hasreti! Uşak’ta korkunç cinayet! Emekli gurbetçiyi tüfekle vurdular! Borç verilen altınlar, suçlanan akrabalar, sınır kapısından dönen şüpheliler... 75 yaşındaki İbrahim Kaynak’ı kim neden öldürdü? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Ekim 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

22 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 2.5 yıldır haber alınamayan Saliha Çalışkan'ın şüpheli kaybı! Kahraman çiftinin İstanbul turundan görüntüler... Hiç tanımadı, hiç görmedi, 28 yıl sonra aramaya karar verdi... Özde Kurusıkı'nın baba hasreti! Uşak'ta korkunç cinayet! Emekli gurbetçiyi tüfekle vurdular! Borç verilen altınlar, suçlanan akrabalar, sınır kapısından dönen şüpheliler... 75 yaşındaki İbrahim Kaynak'ı kim neden öldürdü? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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