Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Aralık Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Aralık 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 22 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; bir evliliği kurtarma çabası, terapi önerisi... Tuba ve Mehmet Aslanhan sil baştan diyecek mi? Sevgilisinden dünyaya getirdi, kocasının sevgilisine bırakıp kaçtı! Gariplikler yumağı, hüzün üçgeni! 3 çocuk annesi Hüda Özden’in kaybı! Aynı gün hem annesi öldürüldü, hem de kardeşinden koparıldı! Eziyet endişesi! Vasisi olduğu kardeşini arayan Merve Elkoca ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Aralık 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

22 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; bir evliliği kurtarma çabası, terapi önerisi... Tuba ve Mehmet Aslanhan sil baştan diyecek mi? Sevgilisinden dünyaya getirdi, kocasının sevgilisine bırakıp kaçtı! Gariplikler yumağı, hüzün üçgeni! 3 çocuk annesi Hüda Özden'in kaybı! Aynı gün hem annesi öldürüldü, hem de kardeşinden koparıldı! Eziyet endişesi! Vasisi olduğu kardeşini arayan Merve Elkoca ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...