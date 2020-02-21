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21.02.2020

Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Şubat Cuma canlı yayın izle |Video - 21.02.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Şubat 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 21 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; 64 yaşındaki Sezai Harman nasıl öldü? Sezai Harman’ın şüpheli ölümündeki yeni gelişmeler! İzmir’de kaybolan 3 kuzen Ayça, Ayla ve Ahmet Balaba’ya ne oldu? Gezmeye diye çıktığı evine bir daha dönmeyen 22 yaşındaki Özcan Eren nerede? Hiç görmediği babasını bulmak için gelen Tuğba Özbek’in biyolojik babası Nedim Süzgün mü? 9 ay önce Antalya’da kaybolan Hamit Albayrak’ın başına ne geldi? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Şubat 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

21 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; 64 yaşındaki Sezai Harman nasıl öldü? Sezai Harman'ın şüpheli ölümündeki yeni gelişmeler! İzmir'de kaybolan 3 kuzen Ayça, Ayla ve Ahmet Balaba'ya ne oldu? Gezmeye diye çıktığı evine bir daha dönmeyen 22 yaşındaki Özcan Eren nerede? Hiç görmediği babasını bulmak için gelen Tuğba Özbek'in biyolojik babası Nedim Süzgün mü? 9 ay önce Antalya'da kaybolan Hamit Albayrak'ın başına ne geldi? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 21 ŞUBAT PERŞEMBE CANLI YAYIN...

ATV CANLI YAYIN

21 Şubat Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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