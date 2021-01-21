CANLI İZLE: Müge Anlı 21 Ocak Perşembe

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Ocak Perşembe canlı yayın izle - 21.01.2021

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Giriş: 21.01.2021 10:08
Güncelleme:21.01.2021 10:18
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Ocak 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 21 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Ali Toprak’ın katili kim? Muz serasındaki cinayete dair soru işaretleri... Evde yalnız kaldı, balkondan atlayıp kaçtı! 41 yaşındaki Sevil Öztürk’ün kaybıyla ilgili sıcak gelişme! İş yerinden çıktı, bir daha geri dönmedi... 17 yaşındaki Esra İnan nerede? Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Ocak 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

21 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Ali Toprak'ın katili kim? Muz serasındaki cinayete dair soru işaretleri... Evde yalnız kaldı, balkondan atlayıp kaçtı! 41 yaşındaki Sevil Öztürk'ün kaybıyla ilgili sıcak gelişme! İş yerinden çıktı, bir daha geri dönmedi... 17 yaşındaki Esra İnan nerede? Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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21 Ocak Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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