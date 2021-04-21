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Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Nisan Çarşamba canlı yayın izle - 21.04.2021

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Giriş: 21.04.2021 10:16
Güncelleme:21.04.2021 10:17
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Nisan 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 21 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; şüphelerle dolu bir yangın, iddiaların odağında baba ve ev arkadaşı! Salih Demirel’in şüpheli ölümü! Üvey anneanne buldu, aynı köyden damatlar vaatlere kandı! Sahte gelinler anne kız çıktı! Herkesi şoke eden dolandırılma iddiası ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Nisan 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

21 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; şüphelerle dolu bir yangın, iddiaların odağında baba ve ev arkadaşı! Salih Demirel'in şüpheli ölümü! Üvey anneanne buldu, aynı köyden damatlar vaatlere kandı! Sahte gelinler anne kız çıktı! Herkesi şoke eden dolandırılma iddiası ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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21 Nisan Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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