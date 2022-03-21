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Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Mart Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 21.03.2022 10:12
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Mart 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 21 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; iki şehir arasında kaybolan iki çocuk babası, para zaafı, son alınan telefon sinyali, düğüme çözecek anahtar... Dursun Zehir’in kaybında cinayet şüphesi! El ele veren kayınvalide ile gelin... Bir yanda hasret, bir yanda hayal kırıklığı... Figen ve Enzeliye Yıldırım’ın aradığı Hüseyin Yıldırım ile ilgili sıcak gelişmeler! Kayıp ortaokul öğrencisi üvey annesinin evinden çıktı, bir daha geri dönmedi! 13 yaşındaki çocuğumuzla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Mart 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

21 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; iki şehir arasında kaybolan iki çocuk babası, para zaafı, son alınan telefon sinyali, düğüme çözecek anahtar... Dursun Zehir'in kaybında cinayet şüphesi! El ele veren kayınvalide ile gelin... Bir yanda hasret, bir yanda hayal kırıklığı... Figen ve Enzeliye Yıldırım'ın aradığı Hüseyin Yıldırım ile ilgili sıcak gelişmeler! Kayıp ortaokul öğrencisi üvey annesinin evinden çıktı, bir daha geri dönmedi! 13 yaşındaki çocuğumuzla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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21 Mart Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 21 Mart Pazartesi
CANLI İZLE: Müge Anlı 21 Mart Pazartesi
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