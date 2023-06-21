Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Haziran Çarşamba izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Haziran 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 21 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Kızı ve torunuyla evini terk eden bir kadın... Babası ve eşinin yeğeninin hedefindeki bir adam! Karşılıklı suçlamalar! Kevser Ercan'ın ayrılmak istediği eşiyle ilgili iddialar. 17 yaşında bir genç kız! Düğün ertelendi nişanlısı kaçırdı iddiası! Suçlamalar endişe... İpek Baysal'ın kaybı... Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Haziran 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

21 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Kızı ve torunuyla evini terk eden bir kadın... Babası ve eşinin yeğeninin hedefindeki bir adam! Karşılıklı suçlamalar! Kevser Ercan'ın ayrılmak istediği eşiyle ilgili iddialar. 17 yaşında bir genç kız! Düğün ertelendi nişanlısı kaçırdı iddiası! Suçlamalar endişe... İpek Baysal'ın kaybı... Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

21 Haziran Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 21 HAZİRAN ÇARŞAMBA İZLE