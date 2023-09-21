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Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Eylül Perşembe canlı yayın izle

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Giriş: 21.09.2023 10:23
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Eylül 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 21 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; evlatları için yaşayan bir anne, karısını kıskanan koca! Kayıp eşinin peşine neden düşmedi? Olay günü sadece kapıyı mı örttü yoksa olayın üstünü mü örtüyor? İtiraf niteliğinde ifade! Bedriye Kılıç’ın şüpheli kaybı! Etrafı yalanlarla örülü bir kadın, son görüştüğü kişiler, iddialar ve şüpheler, canlı yayında ortaya çıkan gerçekler, evlilik aracılığı iddiası! Keziban Eryılmaz cinayet kurbanı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Eylül 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

21 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; evlatları için yaşayan bir anne, karısını kıskanan koca! Kayıp eşinin peşine neden düşmedi? Olay günü sadece kapıyı mı örttü yoksa olayın üstünü mü örtüyor? İtiraf niteliğinde ifade! Bedriye Kılıç'ın şüpheli kaybı! Etrafı yalanlarla örülü bir kadın, son görüştüğü kişiler, iddialar ve şüpheler, canlı yayında ortaya çıkan gerçekler, evlilik aracılığı iddiası! Keziban Eryılmaz cinayet kurbanı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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21 Eylül Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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