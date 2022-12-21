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Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Aralık Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 21.12.2022 10:11
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Aralık 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 21 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; yengesinin tedavi parasını yedi, bir yuvayı yıkma noktasına getirdi! Müge Anlı izleyicilerinden büyük destek! Ailesine kabus olan gencin oyunculuk rüyası! 2 çocuğunu ve kocasını terk etti, karnı burnunda döndü! Kundaktaki bebeğini de bırakıp gitti, bir daha geri dönmedi! Hüda Özden’in kaybı! Yemek yaparken terlikleriyle çıkıp gitti! Kuşku uyandıran komşu, geniş çağlı arama çalışmaları! Arife Gökçe’nin şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Aralık 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

21 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; yengesinin tedavi parasını yedi, bir yuvayı yıkma noktasına getirdi! Müge Anlı izleyicilerinden büyük destek! Ailesine kabus olan gencin oyunculuk rüyası! 2 çocuğunu ve kocasını terk etti, karnı burnunda döndü! Kundaktaki bebeğini de bırakıp gitti, bir daha geri dönmedi! Hüda Özden'in kaybı! Yemek yaparken terlikleriyle çıkıp gitti! Kuşku uyandıran komşu, geniş çağlı arama çalışmaları! Arife Gökçe'nin şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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21 Aralık Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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