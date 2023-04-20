Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Nisan Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Nisan 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 20 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; şüpheli kayıpta cinayet kuşkusu! Oğlu hırpaladı, babası direğe bağladı! Kan izi aranan fırın, sinirlerine hakim olamayan dede torun... Ali Atasever’in kaybındaki soru işaretleri! Traktör üstünde infaz! Tüfekle vuruldu, 33 yaşındaki çobanı çobanlar buldu! Ayyuka çıkan mesajlar! İbrahim Sabancılar cinayetinde katil kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Nisan 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

20 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; şüpheli kayıpta cinayet kuşkusu! Oğlu hırpaladı, babası direğe bağladı! Kan izi aranan fırın, sinirlerine hakim olamayan dede torun... Ali Atasever'in kaybındaki soru işaretleri! Traktör üstünde infaz! Tüfekle vuruldu, 33 yaşındaki çobanı çobanlar buldu! Ayyuka çıkan mesajlar! İbrahim Sabancılar cinayetinde katil kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

20 Nisan Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.