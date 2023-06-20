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Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Haziran izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Haziran 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.
20 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Hazine ararken kaybolan bir adam. Güvendiğini söylediği arkadaşları... İki katlı mağara ve iddialar! Endişe ve şüphe! Kadri Fidan girdiği mağaradan çıkamadı mı? Boşanma aşamasındaki anne ve kızı... Bir aileden 3 kayıp! Eşlerinden mi kaçtılar? Damat ittifakı iddiası! Aynı aileden 3 kişinin kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
20 Haziran Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 20 HAZİRAN İZLE