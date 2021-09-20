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Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Eylül Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 20.09.2021 10:25
Güncelleme:20.09.2021 10:25
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Eylül 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 20 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; gece yarısı işlenen cinayet, öldürülen karı koca, define tartışması, çarpıcı iddialar, arazi anlaşmazlığı... Yasa dışı işler mi, aile içi anlaşmazlık mı? Şenay ve Hasan Hüseyin Özkan’ı kim öldürdü? Türkiye’den Almanya’ya uzanan hikaye, mucize gibi kavuşma! Vedat Alexandre’ın eşi ve çocukları canlı yayında! Saldırgan tanıdık mı? Mehmet ve Hüseyin Şen’in ölümündeki soru işaretleri ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Eylül 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

20 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; gece yarısı işlenen cinayet, öldürülen karı koca, define tartışması, çarpıcı iddialar, arazi anlaşmazlığı... Yasa dışı işler mi, aile içi anlaşmazlık mı? Şenay ve Hasan Hüseyin Özkan'ı kim öldürdü? Türkiye'den Almanya'ya uzanan hikaye, mucize gibi kavuşma! Vedat Alexandre'ın eşi ve çocukları canlı yayında! Saldırgan tanıdık mı? Mehmet ve Hüseyin Şen'in ölümündeki soru işaretleri ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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20 Eylül Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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