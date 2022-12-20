Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Aralık Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Aralık 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 20 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; çocukken dizi izledi, büyüyünce adını değiştirdi! Müge Anlı stüdyosunda müjde! Aslanhan çifti yeniden bir araya gelecek mi? Açlık, şiddet, ölüm... Kan donduran iddialar, gözaltındaki hala ve amca! 6 yaşındaki küçük kızın şüpheli ölümündeki gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Aralık 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

20 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; çocukken dizi izledi, büyüyünce adını değiştirdi! Müge Anlı stüdyosunda müjde! Aslanhan çifti yeniden bir araya gelecek mi? Açlık, şiddet, ölüm... Kan donduran iddialar, gözaltındaki hala ve amca! 6 yaşındaki küçük kızın şüpheli ölümündeki gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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