Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Aralık 2019 Cuma) Mehmet Muharrem Elbay cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 20 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; Mehmet Elbay cinayetiyle ilgili cezaevindeki şüpheliden itiraf geldi! Katil zanlısı Catih Ergül'ün eski eşi canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Müge Anlı bağ evinde vahşice katledilen Mehmet Elbay cinayetiyle ilgili kan donduran detayları canlı yayında anlattı. İşte 20 Aralık Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Aralık 2019 Cuma) Mehmet Muharrem Elbay cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 20 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; Mehmet Elbay cinayetiyle ilgili cezaevindeki şüpheliden itiraf geldi! Katil zanlısı Catih Ergül'ün eski eşi canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Müge Anlı bağ evinde vahşice katledilen Mehmet Elbay cinayetiyle ilgili kan donduran detayları canlı yayında anlattı. İşte 20 Aralık Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Müge Anlı programının tekrarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.